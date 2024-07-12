Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова

Кошти спрямують на закуплення обладнання та проведення робіт, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку», – пояснив прем'єр.

Прем’єр зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

«Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, заборгованість за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення продовжує зростати. Так, за опалювальний сезон 2023/2024 борг киян збільшився на 800 млн грн або на 13%.

До слова, чиновник російського Нижньовартовська запропонував опалювати оселі росіян теплом від крематоріїв.