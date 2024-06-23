Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян

На думку Золкіна, Україна могла б «урізати пайку, а не зробити її якнайкращою»

Російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися додому, адже у багатьох із них там набагато гірше, ніж у неволі. Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів. Про це він сказав під час стриму з головною редакторкою видання «Гордон» Олесею Бацман.

Золкін зізнався, що це не так уже легко психологічно приїжджати в табір до полонених «і просто дивитися на їхні ситі пики».

За його словами, полонені загарбники в таких таборах «мають усе».

«Нормальне харчування, нормальне чисте ліжко, тепле водночас. Теплу воду в душі, якої, я ризикну сказати, відсотків 30 із них ніколи раніше не відчували. Й унітази, яких відсотків 10 із них не бачили раніше. У них є посилки», – перерахував Золкін.

Своєю чергою Олеся Бацман додала, що в таборі в російських полонених є барбершоп, пекарня, магазин, можливість заробляти гроші і спілкуватися з рідними.

«Вони живуть там краще, ніж у себе вдома», – зауважила вона.

Золікін уточнив, що «все сказане вище» військовополоненим гарантують Женевські конвенції, але Україна може «уже аж так не перегинати» з хорошими умовами

«Як у нас відбувається, що (росіяни в таборі для полонених) кріпчик вирощують, щоб приправити картопельку, щоб вона як, знаєте, домашня», – навів він приклад.

На його думку, Україні можна було б «урізати пайку, а не зробити її якнайкращою». Журналіст пояснив, що росіяни все одно не оцінять цієї доброти і сприймають її як слабкість.

«Тут списую на наш менталітет, ми якісь надто вже добрі люди. Гостинні навіть до такого. Воно (росіяни, – ред.) ж не розуміє доброти. Воно сприймає будь-яку доброту як слабкість», – переконаний він.

Золкін звернув увагу на ситуацію із дзвінками полонених окупантів додому в Росію. Він наголосив, що ці дзвінки не передбачені Женевською конвенцією і є по суті ініціативою України. Водночас, Росія зі свого боку жодного разу не давали змоги полоненим українцям телефонувати додому.

«Це ми зробили жест доброї волі, дуже гуманні. Питання в тому, що за два роки цей жест доброї волі не здобув паритетного відгуку з того боку. Кабмін, напевно, коли дозволяв, керувався тим, що й там нашим також дадуть таку можливість – зателефонувати додому. Але з того боку – ні, ми нічого такого не одержуємо», – сказав він.

Золкін пояснив, що росіяни «навіть інформації до пуття не дають, хто в них у полоні, хто не в полоні».

«Я навіть не кажу про те, щоб просто мати можливість зателефонувати додому один раз, просто сказати, щоб ці родичі заспокоїлися. Тому що наші, вони ж роками шукають деяких людей і не можуть зрозуміти, у полоні вони чи ні», – зазначив журналіст.

Золкін розповів, що підтримав петицію про заборону полоненим окупантам дзвінків додому, яку зареєстрували родичі українських військовополонених. Але Кабмін відмовився прийняти цю ініціативу.

«І коли прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовляється, говорячи, що "ні, ми не заборонимо, тому що ці дзвінки зокрема допомагають обміну», у мене просто забирає мову. Тому що вони не допомагають обміну», – вважає Золкін.

На його думку, комфортні умови, які окупантам надали в Україні в полоні, і дзвінки мають для обміну зворотний ефект.

«Коли цей умовний Ваня телефонує умовній Марфі й обидва розуміють, що їх слухає на тому дроті ФСБшник… І Ваня не буде говорити про те, яку неправду їм (у Росії) розповідали по телевізору. І не буде розповідати, як в українців добре, які вони добрі й чудові. Ні. Зате Марфа розповідатиме Вані, що їй Скабєєва розповіла по телевізору», – переконаний блогер.

Таким чином, на його думку, навіть в полоні українська сторона сприяє тому, щоб окупант й далі перебував в інформаційному полі РФ.

Це перший негативний бік дзвінків полонених їхнім рідним у Росію. Другий негативний бік – в РФ родичі не кваплять свою владу з обміном, бо знають, що їхнім близьким в Україні нічого не загрожує.

«Коли Марфа піде до ФСБшника, – а обміном у них займається ФСБ, – і скаже, що «заберіть Ваню додому», ФСБшник скаже: «А навіщо, подивися, які в нього там чудові умови. Він ще й додому може телефонувати. Хай посидить рочок, нам так треба». І Марфа скаже: «Звісно, пане, звісно, боярине». І все. Це те, чого не розуміє наш Кабмін, і прем'єр-міністр зокрема» – підсумував Володимир Золкін.

Нагадаємо, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.

До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.