«Рішення відверто однобоке»: експерт розкритикував рішення уряду надати олії експортний пріоритет

Надати експортний пріоритет олії, а не металу чи зерновим – це явний лобізм: експерт розкритикував урядове рішення

Рішення уряду надати пріоритет рослинній олії під час перевезень залізницею за кордон виглядає як лобізм обмеженої групи виробників, адже ми маємо інші сильні експортні галузі. Про це заявив президент ОП «Укрметалурпром» Олександр Каленков, коментуючи ухвалену уряду постанову про експеримент, який передбачає надання рослинній олії пріоритету при експортних перевезеннях.

«Чому до переліку не включили металопродукцію, яка забезпечує значну частину валютної виручки та податків? Чому не включили зернові, якщо ми світовий годувальник? Чому саме олія? Це максимально дивне та однобоке рішення, яке ще й до того ж матиме негативні наслідки для інших галузей, адже тепер ще складніше стане виконувати експортні контракти на залізорудну та металопродукцію – наші європейські клієнти тепер будуть чекати, поки «Укрзалізниця» вивезе привілейовані нашим урядом вантажі», – каже експерт. – У черговий раз переконуємося, що у нашого уряду немає промислової політики, немає збалансованого прийняття рішень – є замовлення від поважних компаній, які без обговорень приймаються, іноді навіть всупереч здоровому глузду».

Він зауважив, що до пріоритету щодо пального питань немає ні в кого. Водночас, якщо держава розставляє пріоритети за доданою вартістю і валютою, то у списку пріоритетних експортних вантажів мають бути металургія, а також продукція харчової та іншої переробної промисловості. Якщо пріоритет валютна виручка – то значні обсяги забезпечують декілька металургійних заводів ЄС біля кордону України, які у значних обсягах закупають залізорудну продукцію.

«Якщо наш Уряд приймає рішення, що перевезення критично важливої для них сировини – не пріоритет, то вони відповідно будуть коригувати свої контракти на користь більш клієнтоорієнтованих країн», – зауважив експерт.

«У 2025 році гірничо-металургійний комплекс забезпечив близько 5,5% ВВП, 150 млрд грн податків і $6 млрд валютної виручки. А експорт рослинної олії оцінюється приблизно у $5 млрд. У чому логіка дати пріоритет саме їй?» – наголосив Каленков.

Водночас він звернув увагу, що після фактичного блокування морських портів із липня залізничні переходи на західному кордоні та Дунай стали для металургів основними каналами експорту. При цьому логістика різко подорожчала – з $30 до $68 за тонну.

«Для нас швидкість доставки до ЄС це одна із наших головних конкурентних переваг перед азійськими постачальниками. Ми зверталися до уряду, щоб нас теж включили до експерименту. Але результат ми бачимо всі, і він виглядає відверто лобістським», – каже Каленков.