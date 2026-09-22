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Україна втрачає металургію: експорт сталевих напівфабрикатів обвалився на 76%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україна втрачає металургію: експорт сталевих напівфабрикатів обвалився на 76%
Експорт сталевих напівфабрикатів у серпні впав на 76% за місяць
фото: depositphotos.com

Раніше стало відомо, що у серпні Україна також повністю зупинила експорт товарного чавуну

Українські металургійні підприємства у серпні 2026 року різко скоротили експорт сталевих напівфабрикатів. Відвантаження зменшилися на 76% порівняно з липнем, і на 71% у річному вимірі – до 26 тис. тонн. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.  

Найбільше просіли поставки до Болгарії. У серпні Україна експортувала туди лише 3 тис. тонн напівфабрикатів – це у 31 раз менше, ніж у липні, і у сім разів менше, ніж у серпні 2025 року. Експортна виручка у серпні скоротилася на 73% м./м. і на 63% р./р. – до $15,3 млн.

Основними ринками за вісім місяців були Болгарія – 386 тис. тонн, Польща – 120 тис. тонн, та Туреччина – 111 тис. тонн.

Раніше стало відомо, що у серпні Україна також повністю зупинила експорт товарного чавуну через блокаду чорноморських портів – відвантаження впали до нуля.

Якщо ж порти не будуть розблоковані найближчим часом, втрати будуть значно важчими: за оцінками Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, Україна може втратити близько $10 млрд ВВП, $17 млрд експортної виручки та ще $8,5 млрд податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.

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Теги: експорт металургія економіка

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