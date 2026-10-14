Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times

Колапс сталевої галузі матиме важкі економічні наслідки у масштабі всієї України

Російські удари по енергетиці, портах, залізниці та металургійних підприємствах фактично зупинили українську сталеву галузь, яка торік забезпечувала понад 7% економічного виробництва країни. Це матиме серйозні наслідки для ВВП, зайнятості та бюджетів промислових міст, пише The New York Times.

Видання наводить приклад Метінвесту – найбільшого виробника сталі в Україні, підприємства якого спочатку потерпали від перебоїв з електропостачанням через російські удари по енергосистемі, а потім – через системні атаки на порти, які призвели до блокування. Паралельно удари по залізниці ускладнили вивезення продукції сухопутними шляхами. Зрештою атаки безпосередньо по металургійних підприємствах змусили їх зупинити роботу.

За даними видання, через порти Одеського регіону проходить близько 60% загального обсягу експорту України. Через російські атаки трафік через три одеські порти у серпні та вересні впав майже на 95% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А у вересні з цих портів вийшли лише 12 суден – проти 266 у тому ж місяці роком раніше.

«Металургія опинилася під одночасним тиском одразу з кількох боків: через удари по енергетиці, втрату стабільної морської логістики, проблеми із залізничними перевезеннями та прямі атаки на заводи», – вказує видання.

Операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у коментарі виданню повідомив, що компанія планує скорочення адміністративного персоналу, а міста, які залежать від металургійних підприємств, зіткнуться зі зменшенням бюджетних надходжень.

NYT підкреслює, що наслідки виходять далеко за межі самих підприємств. Йдеться про ризики для зайнятості та бюджетів промислових міст і всієї економіки, з огляду на те, що ще торік сталеливарна галузь забезпечувала понад 7% економічного виробництва України. Тож колапс української сталевої галузі матиме важкі економічні наслідки у масштабі всієї країни.

«Масштаб кризи ілюструє ще один показник: у вересні вперше за сто років в Україні протягом одного тижня не було вироблено жодної тонни сталі», – підкреслює The New York Times.

Як відомо, за дев’ять місяців 2026 року бюджет України уже недоотримав близько 49,5 млрд грн податків. До кінця року, через зупинку металургії, втрати можуть зрости до 70 млрд грн, а за песимістичним сценарієм – до 100 млрд грн.