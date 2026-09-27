Україна може експортувати газ без впливу на баланс: запаси вже перевищили зимовий орієнтир – аналітик

Часткове відкриття експорту українського газу не має вплинути на тариф для населення

Експорт газу не порушить баланс: Україна вже накопичила більше за зимовий орієнтир – Свищо

Часткове відкриття експорту українського газу не вплине на тариф для населення та за нинішніх запасів не має створити дефіциту ресурсу для проходження зими. Про це заявив аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо.

«Так, для побутового споживача це жодним чином на ціну не вплине, тому що це різні сегменти ринку», – наголосив він.

За словами Свищо, ціна газу для населення зафіксована щонайменше до кінця опалювального сезону – до квітня 2027 року. Ймовірне відкриття експорту стосується іншого, комерційного сегмента ринку.

Сам механізм також планується обмеженим: ідеться про можливість експортувати до 15% українського видобутку – близько 300 млн кубометрів на місяць.

При цьому у підземних сховищах уже накопичено 15,5 млрд кубометрів газу – майже на 1 млрд більше за урядовий орієнтир у 14,6 млрд кубометрів, якого мало вистачити для проходження опалювального сезону.

«Відповідно, якщо ми за місяць-два експортуємо 500-600 мільйонів кубометрів, це не вплине на той баланс газу, який у нас спостерігається», – пояснив Свищо.

Додатковим запобіжником мають стати безпекові обмеження. Якщо через російські удари ситуація з видобутком або запасами погіршиться, експорт передбачається негайно припинити.

«У такому випадку, згідно проекту постанови, планується одразу забороняти, припиняти цей експорт, навіть якщо його дозволять», – зазначив аналітик.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також заявляв, що накопичені запаси вже перевищують запланований рівень, тому Україна може обговорювати продаж невеликих обсягів газу до Європи.