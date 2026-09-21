Експорт українського чавуну у серпні обвалився до нуля 

Україна за вісім місяців скоротила експорт чавуну на 16,4%

Металургійні підприємства України за підсумками січня–серпня 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2025-го – до 1,03 млн т. У серпні, через блокаду портів, експорт чавуну не здійснювався взагалі. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

До США за січень–серпень було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше р./р., в Туреччину – 83,2 тис. т (+88% р./р.), до Італії – 26,5 тис. т (-77% р./р.). Виручка від експорту чавуну за вісім місяців становила $413 млн.

У серпні через блокаду чорноморських портів відвантаження чавуну на експорт припинилося. Надалі така ситуація може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку.

Нагадаємо, що у 2025 році металургійні підприємства України збільшили експорт товарного чавуну на 53,5% порівняно з аналогічним періодом 2024-го – до 1,98 млн т. Виручка від експорту чавуну за рік становила $759,88 млн.

Нагадаємо: за оцінками Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, якщо морський коридор не відновить свою роботу, Україна може втратити близько $10 млрд ВВП, $17 млрд експортної виручки та ще $8,5 млрд податкових надходжень. Понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.