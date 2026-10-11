Асоціація газовидобувних компаній пояснила, що дасть Україні експорт надлишків газу

«Енергобезпека залишається пріоритетом», – наголосив Артем Петренко

Дозвіл приватним компаніями здійснювати частковий і контрольований державою експорт надлишків природного газу в ЄС призведе до збільшення валютної виручки країни, доходів державного бюджету та інвестицій в нове буріння. Про це повідомив директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

«Енергобезпека залишається пріоритетом для держави: рішення ухвалювалося на основі завчасного заповнення ПСГ, прогнозів споживання та детального аналізу потреб для проходження ОЗП. Водночас це важливий крок для підтримки економіки та стимулу для приватних компаній інвестувати у сектор», – зазначив Петренко.

За його словами, експорт забезпечить збільшення надходжень валюти в країну, що дозволить підтримати платіжний баланс і створить додаткові надходження в економіку, а також зростання податків до державного і місцевого бюджетів.

Часткове відкриття експорту – це перший і важливий крок з боку уряду до повернення ринкових механізмів. Це також підтримка української економіки і стимул для газовидобувних компаній інвестувати у сектор.

Рішення поширюється лише на надлишки природного газу, які є у приватних видобувників через різке скорочення споживання промисловістю через обстріли.

У разі настання кризової ситуації чи загрози енергетичній безпеці, держава зможе оперативно зупинити експорт.

«Вкотре повторюсь, (!) експорт відбуватиметься під повним контролем держави. У випадку кризової ситуації, він буде оперативно зупинений», – додав директор Асоціації.

Підприємства матимуть можливість щомісяця продавати для експорту до 15% обсягу газу, який вони видобули у попередньому місяці. Продаж здійснюватиметься через біржові торги, вся інформація про угоди буде відкритою.

Як повідомлялося, запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби. Цільовий показник у 14,6 млрд куб. м був досягнутий ще наприкінці літа. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник великий профіцит газу.