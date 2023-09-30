Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук

В угоді про асоціацію з Європейським Союзом відзначено зобов’язання України використовувати юридичні практики ЄС у своїй судовій практиці

Спираючись на рішення Європейських судів під час розгляду справ Україна може нівелювати корупційні ризики, – докторка юридичних наук

Для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу та зменшення корупційних ризиків українські суди мають спиратись на рішення судів ЄС. Про це заявила докторка юридичних наук та проректорка з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ксенія Смирнова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Докторка юридичних наук зауважує, що в угоді про асоціацію з Європейським Союзом відзначено зобов’язання України використовувати юридичні практики ЄС у своїй судовій практиці. Докторка юридичних наук наголосила, що прийняття рішень, які спираються на рішення суду ЄС, допомагає нівелювати певні корупційні ризики.

«І власне, торік, в серпні 22-го року не було прийнято одне із таких дуже епохальних, мені здається, рішень Великої палати Верховного Суду по справі по енергетиці, по справі «ДТЕК Західенерго». В цій справі, в правовій позиції було чітко відзначено, що для застосування норм закону використовується європейська практика. І власне було посилання на рішення суду ЄС, щодо заборони застосування подвійного мита, якщо мова йде про внутрішній ринок електроенергії», – сказала Смирнова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Смирнова зазначила, що в подальших розглядах справ треба зробити неможливими відходи від застосування такої практики.

«Може цього від нас і чекають наші європейські партнери, коли ми кажемо про нашу амбітну ціль і мету – вступ до Європейського союзу і згуртованість в угоді пошуку і руху в цих коридорах, то може варто тоді дійсно не шукати лабіринти, а дійсно просто йти цими коридорами і згуртовано бачити і обходити ті круті кути, які можуть попадатися», – підсумувала Смирнова.

Раніше Велика палата Верховного Суду констатувала, що встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань.