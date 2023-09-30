Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук
В угоді про асоціацію з Європейським Союзом відзначено зобов’язання України використовувати юридичні практики ЄС у своїй судовій практиці
фото з відкритих джерел

Спираючись на рішення Європейських судів під час розгляду справ Україна може нівелювати корупційні ризики, – докторка юридичних наук

Для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу та зменшення корупційних ризиків українські суди мають спиратись на рішення судів ЄС. Про це заявила докторка юридичних наук та проректорка з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ксенія Смирнова.

Докторка юридичних наук зауважує, що в угоді про асоціацію з Європейським Союзом відзначено зобов’язання України використовувати юридичні практики ЄС у своїй судовій практиці. Докторка юридичних наук наголосила, що прийняття рішень, які спираються на рішення суду ЄС, допомагає нівелювати певні корупційні ризики.

«І власне, торік, в серпні 22-го року не було прийнято одне із таких дуже епохальних, мені здається, рішень Великої палати Верховного Суду по справі по енергетиці, по справі «ДТЕК Західенерго». В цій справі, в правовій позиції було чітко відзначено, що для застосування норм закону використовується європейська практика. І власне було посилання на рішення суду ЄС, щодо заборони застосування подвійного мита, якщо мова йде про внутрішній ринок електроенергії», – сказала Смирнова.

Смирнова зазначила, що в подальших розглядах справ треба зробити неможливими відходи від застосування такої практики.

«Може цього від нас і чекають наші європейські партнери, коли ми кажемо про нашу амбітну ціль і мету – вступ до Європейського союзу і згуртованість в угоді пошуку і руху в цих коридорах, то може варто тоді дійсно не шукати лабіринти, а дійсно просто йти цими коридорами і згуртовано бачити і обходити ті круті кути, які можуть попадатися», – підсумувала Смирнова.

Раніше Велика палата Верховного Суду констатувала, що встановлена в Україні плата за передачу електроенергії при експорті є порушенням взятих країною зобов’язань.

Теги: суд Європейський союз електроенергія ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова
Сербський суд виніс вирок ексгенералу СБУ Наумову
Вчора, 19:52
Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту»
Зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення
25 вересня, 17:10
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
20 вересня, 19:40
Таку кількість радянських та російських артефактів у себе вдома Шуфрич пояснює пристрастю до колекціонування
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку інтерв'ю
20 вересня, 09:40
Шеф-кухарка відомого ресторану «Рубель», що в Яремчі, у вільний від роботи час продавала набої та осколкову гранату
Шеф-кухарка з ресторану на Прикарпатті продавала набої та гранату, знайдені у лісі
19 вересня, 19:47
Президент Сербії також скептично поставився до намірів ЄСу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року
Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України
17 вересня, 11:25
«Це ризик». Боррель прокоментував спроби імпічменту президентки Грузії
«Це ризик». Боррель прокоментував спроби імпічменту президентки Грузії
8 вересня, 16:48
Відтепер умови ввезення тварин з України відповідатимуть загальним критеріям законодавства ЄС
Швеція скасувала спрощені правила ввезення тварин з України
1 вересня, 09:25
Розглянувши зібрані СБУ неспростовні докази деструктивної діяльності об'єднання, суд ухвалив рішення про ліквідацію обласної громадської організації «Співдружність «Сіверська Русь»
Суд заборонив діяльність в Україні організації, яка пропагувала проросійські цінності
30 серпня, 16:56

Кримінал

Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук
Для зменшення корупції українські суди мають спиратись на рішення європейських судів, – докторка юридичних наук
У Харкові суд виніс вирок чоловіку за секс із незнайомкою на газоні біля кафе
У Харкові суд виніс вирок чоловіку за секс із незнайомкою на газоні біля кафе
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар
Заступниця голови лікарської комісії на Львівщині намагалася з'їсти хабар
Зґвалтував і жорстоко побив: суд виніс вирок педофілу з Дніпропетровщини
Зґвалтував і жорстоко побив: суд виніс вирок педофілу з Дніпропетровщини
Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя»
Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6210
Антиукраїнські прояви всередині держави. Чому вони взагалі можливі?
3481
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
3145
Масована нічна атака: скільки дронів знищено на Одещині
2649
Президент заінтригував українців
2288
На Вінничині пролунали вибухи
2131
Темпи мобілізації в Україні збільшуватимуть? Міноборони дало відповідь

Новини

Окупанти намагаються відновити втрачене положення: Генштаб назвав «гарячі» райони
Сьогодні, 07:09
Сухо й тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
Сьогодні, 05:02
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Вчора, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Вчора, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Вчора, 16:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту