Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Країна підтримала санкції ЄС проти РФ з деякими національними корективами

Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС. Про це повідомляє МЗС Норвегії.

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«Норвегія разом з Європою реагує на напад Росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які Росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни», – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

У відомстві було заявлено, що країна погодилася з санкціями Європейського Союзу (ЄС) проти Російської Федерації, вносячи деякі національні поправки. Зокрема, ці заходи передбачають обмеження на транзит через Росію товарів і технологій, які «можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу РФ».

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Крім того, було розширено заборону на продаж цінних паперів, включаючи цінні папери в будь-якій валюті.

Норвегія розширила перелік юридичних осіб, які мають зв'язок із російським оборонним сектором, на яких поширюється заборона експорту. У новому пакеті обмежень тепер включено імпорт російської нафти, що постачається трубопроводом «Дружба» до Німеччини та Польщі. Було внесено зміни до переліків продукції зі заліза та сталі, а також переглянуто список предметів розкоші, імпорт яких обмежений.

Проте Осло вирішило не обмежувати доступ до портів для суден, що беруть участь у перевалці нафти та підозрюються у порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінових обмежень.

«Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше», – сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, Зеленський вважає, що пауза після 11-го санкційного пакета Євросоюзу проти РФ «вже занадто затягнулася»

До слова, Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, дату якого наразі не встановлено.

