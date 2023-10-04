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Енергетичний Регулятор може позбавити потрібного фінансування «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетичний Регулятор може позбавити потрібного фінансування «Укренерго»
Раніше «Укренерго» закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії
фото з відкритих джерел

«Укренерго» може не отримати достатньо фінансування через дії НКРЕКП

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 4 жовтня може ухвалити рішення, яке спровокує недостачу фінансування НЕК «Укренерго» у 2024 році і що в подальшому призведе до поглиблення боргової кризи в секторі відновлюваної енергетики. Про це написав голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець. 

Він нагадав, що у вересні НКРЕКП схвалила проєкт постанови щодо змін до порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електроенергії. Відповідно до зміненого законодавства, комісія мала б змогу зменшувати тариф на передачу «Укренерго», якби з бюджету були сплачені кошти на часткову або повну оплату спецобов’язків (ПСО) компанією.

«Але Регулятор вирішив, що в законі недостатньо чітко написано те, що тариф Укренерго враховується з урахуванням фінансової підтримки, отриманої компанією. НКРЕКП трактує закон по-іншому. І це викладено в проєкті Постанови, яку збираються прийняти 4 жовтня», – зазначив Трохимець.

За його словами, в проєкті постанови вказано, що розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків Укренерго із забезпечення збільшення частки електроенергії з ВДЕ на прогнозний рік визначається з урахуванням фінансової підтримки, передбаченої державним бюджетом відповідно до законодавства України.

«Відчуйте різницю – Закон говорить про перегляд тарифу «у разі отримання», а НКРЕКП – що достатньо лише «передбачити» у державному бюджеті такі кошти. А якщо їх не «отримають», то чомусь буде переглянута «структура тарифу… за результатами року», – додав адвокат.

На його думку, якщо мова йде про встановлення недостатнього тарифу на передачу на 2024 рік, то його підсумки в комісії підбивати, очевидно, будуть вже у 2025 році, що розтягне проблему недофінансування «Укренерго» та сектору зеленої енергетики.

Трохимець підкреслює, що з ходом війни країна усвідомлює більше, що майбутня відбудова не така вже майбутня, і в енергетиці немає часу на зволікання, адже опалювальний сезон приходить щороку.

«Тому галузь потребує рішучих дій від НКРЕКП для того, щоб у відновлювальної енергетики був шанс вижити під час війни», – підсумував адвокат.

Раніше «Укренерго» закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб не накопичувати нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

Теги: НКРЕКП опалювальний сезон адвокат фінансування Укренерго

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