Для сталого проходження зими теплова генерація закликає до підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії

«Центренерго» заявляє, що зараз через цінові обмеження вартість електроенергії не покриває собівартість електроенергії

Теплова генерація виступає за підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії для сталого проходження зими

Представники теплової генерації закликали Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електричної енергії.

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Про це вони заявили в ході обговорення з НКРЕКП питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.

Зокрема представник «Центренерго» сказав, що зараз через цінові обмеження вартість електроенергії не покриває собівартість електроенергії. Водночас комерційний директор «Донбасенерго» Олег Ларіонов наголосив, що його компанія має ту саму проблему.

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«При таких прайс-кепах з початку року у «Донбасенерго» збиток мільярд. Рано чи пізно у вас просто не буде електроенергії, і ви будете все купляти по імпорту, а там скільки, 3 ГВт чи 4, а іншого (джерела електроенергії – ред.) просто не буде», – сказав він.

Ларіонов додав, що мова йде не про підвищення вартості електроенергії для комерційних споживачів, а саме про підвищення граничних обмежень. Загалом всі представники теплової генерації у своїх пропозиціях запропонували НКРЕКП підвищити граничні ціни на ринку електричної енергії.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.