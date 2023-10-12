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«Укренерго» назвало умову, за якої енергосистема України витримає взимку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» назвало умову, за якої енергосистема України витримає взимку
фото ілюстративне

Українська енергетика має ресурс для того, щоб покривати й звичайне зимове споживання

Українська енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання. Крім цього, за моделювання, вона може задовільнити споживачів навіть у найбільш холодний день року. Про це заявив очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Ми змоделювали найхолодніший день під час проходження опалювального сезону, з найбільшим споживанням. Це моделювання показує, що найхолодніший день ми проходимо, але із застосуванням імпорту електроенергії та включенням додаткових енергоблоків на газу», –розповів він. 

Кудрицький зазначив, що українська енергетика має ресурс для того, щоб покривати й звичайне зимове споживання. 

«Відремонтовано достатньо підстанцій та електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала нормально», – додав він.

Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: електроенергія Укренерго війна

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