Для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики, – «Укренерго»

«Укренерго» вжила заходів для максимального залучення всієї доступної генерації для забезпечення можливості проходження наступного опалювального сезону в умовах війни

Росіяни продовжують завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України

Національна енергетична компанія «Укренерго» вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) мають забезпечувати всі необхідні можливості для повноцінного комерційного імпорту електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це йдеться в листі «Укренерго» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

В компанії зазначають, що «Укренерго» вжила заходів для максимального залучення всієї доступної генерації для забезпечення можливості проходження наступного опалювального сезону в умовах війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак, зважаючи на ракетні удари, які були завдані по енергетичній інфраструктурі та поточний стан генерації, в деякі години доби в енергосистемі можливий дефіцит, який буде складно покрити власною генерацією.

«Тому вважаємо, що для безперебійного енергопостачання споживачів цінові обмеження не мають перешкоджати імпорту електроенергії в максимально можливих обсягах», – наголосили в «Укренерго».

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що встановлені ліміти на ціну електроенергії заважають імпорту електрики в години дефіциту.