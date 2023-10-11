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Для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики, – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики, – «Укренерго»
«Укренерго» вжила заходів для максимального залучення всієї доступної генерації для забезпечення можливості проходження наступного опалювального сезону в умовах війни
фото з відкритих джерел

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Національна енергетична компанія «Укренерго» вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) мають забезпечувати всі необхідні можливості для повноцінного комерційного імпорту електроенергії.

Про це йдеться в листі «Укренерго» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

В компанії зазначають, що «Укренерго» вжила заходів для максимального залучення всієї доступної генерації для забезпечення можливості проходження наступного опалювального сезону в умовах війни.

Однак, зважаючи на ракетні удари, які були завдані по енергетичній інфраструктурі та поточний стан генерації, в деякі години доби в енергосистемі можливий дефіцит, який буде складно покрити власною генерацією.

«Тому вважаємо, що для безперебійного енергопостачання споживачів цінові обмеження не мають перешкоджати імпорту електроенергії в максимально можливих обсягах», – наголосили в «Укренерго».

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що встановлені ліміти на ціну електроенергії заважають імпорту електрики в години дефіциту.

Теги: НКРЕКП Укренерго тарифи

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