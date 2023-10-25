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Країни G7 оголосять про санкції проти російських алмазів: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни G7 оголосять про санкції проти російських алмазів: названо дату
фото: Reuters

Після такого анонсу країнами G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії

Країни «Великої сімки» мають намір оголосити про введення заборони на імпорт російських алмазів до кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією дипломатичних джерел видання, після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Тепер нам потрібне остаточне благословення «Великої сімки», щоб потім перевести ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні», – заявив неназваний дипломат ЄС.

За словами іншого джерела, очікується, що обмеження будуть оголошені протягом наступного тижня. При цьому очікується, що 12 пакет санкцій ЄС буде направлений на російські алмази.

Варто зауважити, що до «Великої сімки» входять Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Франція.

Нагадаємо, після удару російських загарбників по Хмельниччині, президент України Володимир Зеленський наголосив на посиленні санкції проти РФ. Адже, за словами президента, ймовірною цілю окупантів була Хмельницька атомна станція.Зеленський наголосив, що удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. 

До слова, президент Володимир Зеленський анонсував, що у четвер, 26 жовтня, візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. 

 

Теги: президент Німеччина Японія санкції Канада імпорт Франція Італія Велика Британія Володимир Зеленський росія

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