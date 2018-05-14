«Роттердам+» дозволяє уникати зловживань при встановленні цін на вугілля — Вовк

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Дмитро Вовк

Тарифи на електроенергію для населення України залишаються найнижчими в Європі

На думку глави НКРЕКП Дмитра Вовка, введення формульного механізму визначення ціни енергетичного вугілля дозволило уникнути ручного управління і знизити державні дотації вугільної галузі. Про це він заявив у інтерв'ю, опублікованому в інтернет-виданні «Економічна правда».

«Насправді наша задача - відійти від ручного управління і перейти до прозорих механізмів розрахунку ціни. Раніше індикативна ціна визначалася вольовим рішенням міністра або віце-прем'єр-міністра. На момент прийняття рішення було очевидно, що в України недостатньо джерел вугілля. Було очевидно, що велика частина видобутку неконкурентна», - прокоментував він обставини, що передували прийняттю формули «Роттердам+».

«Раніше у країни було два варіанти. Перший - здаватися гарними, ставити низькі ціни, при цьому паралельно з держбюджету виділяти багато коштів державним шахтам. Остання рекордна цифра була в 2014 році - 10 млрд грн. У 2013 році було 16 млрд грн. За тим курсом - 2 млрд дол. За теперішнім курсом це 52 млрд грн. Як тільки встановлюються ринкові ціни, з'являється мірило ефективності. Якщо компанія заробляє, їй не потрібні дотації. Якщо втрачає - держава повинна визначитися: субсидувати чи ні. Такий підхід і був обраний», - підкреслив Вовк.

Глава енергетичного регулятора вважає, що введення формульного принципу дозволяє уникнути зловживань.

«У 2015 році що на газовому ринку, що на ринку енергетичного вугілля домінував підхід «витрати плюс». Він є архаїчним, тому що в ньому море можливих маніпуляцій. Щоб від цього піти, потрібно вибрати бенчмарк (ринковий індикатор ціни - ред.). Він був обраний», - сказав глава НКРЕКП.

У квітні 2016 року НКРЕКП затвердила методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля API2 (порт Роттердам). Як повідомлялося, оптова ринкова ціна встановлена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), впливає тільки на тариф для промислових споживачів. Тарифи на електроенергію для населення України залишаються найнижчими в Європі.