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    У роботі Приватбанку стався збій через розпродажі на Aliexpress

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    Протягом години Приватбанк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи - У роботі Приватбанку стався збій через розпродажі на Aliexpress
    Протягом години Приватбанк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи

    У пресслужбі банку пояснили, що сьогодні було зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв'язку з «Днем холостяка», який влаштовує Aliexpress

    В роботі платіжних систем і онлайн-додатків Приватбанку стався збій.

    Першими стали надходити скарги про неможливість здійснити онлайн-платіж, потім проблеми поширилися на банкомати та платіжні термінали.

    За однією із версій, до збою призвела велика кількість транзакцій при покупках на сайті Aliexpress і на інших торгових майданчиках, які влаштували акції до Всесвітнього дня шопінгу 11 листопада.

    Як повідомили у банку, точного часу вирішення проблем у роботі електронних сервісів наразі немає, пише hromadske.

    «Сьогодні було зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв'язку з «Днем холостяка», який влаштовує Aliexpress», - повідомили у Приватбанку.

    Пресслужба банку зазначила, що протягом години банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів. 

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