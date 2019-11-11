У роботі Приватбанку стався збій через розпродажі на Aliexpress



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Протягом години Приватбанк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи

У пресслужбі банку пояснили, що сьогодні було зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв'язку з «Днем холостяка», який влаштовує Aliexpress

В роботі платіжних систем і онлайн-додатків Приватбанку стався збій.

Першими стали надходити скарги про неможливість здійснити онлайн-платіж, потім проблеми поширилися на банкомати та платіжні термінали.

За однією із версій, до збою призвела велика кількість транзакцій при покупках на сайті Aliexpress і на інших торгових майданчиках, які влаштували акції до Всесвітнього дня шопінгу 11 листопада.

Як повідомили у банку, точного часу вирішення проблем у роботі електронних сервісів наразі немає, пише hromadske.

«Сьогодні було зафіксовано дуже велику чергу платежів у зв'язку з «Днем холостяка», який влаштовує Aliexpress», - повідомили у Приватбанку.

Пресслужба банку зазначила, що протягом години банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів.