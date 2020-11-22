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    Економіка та фінанси

    Ryanair скасував штраф за зміну для нових бронювань

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    Квитки на рейси вже можна забронювати - Ryanair скасував штраф за зміну для нових бронювань
    Квитки на рейси вже можна забронювати

    Квитки на новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно

    Авіакомпанія Ryanair скасувала штраф за зміну для нових бронювань, які будуть зроблені в грудні 2020 року і січні 2021 року.

    Про це повідомляє avianews.

    Згідно з оприлюдненими правилами, квитки на новий рейс можна вибрати на дати до 30 вересня 2021 року включно.

    Видання зазначає, що при цьому запит на зміну вильоту необхідно подати не менш ніж за 7 днів до початкової дати перельоту.

    "Пасажири можуть бронювати авіаквитки на Різдво, Великдень або літо з упевненістю, знаючи, що якщо їм потрібно буде перенести поїздку, вони це зможуть зробити з нульовим збором за зміну", - заявила директор з маркетингу і цифрових сервісів Ryanair Дара Бреді.

    Тимчасове скасування штрафу за зміну дати вильоту не звільняє пасажира від необхідності доплати різниці тарифів у разі, коли новий квиток коштує дорожче старого.

    Як повідомлялося 14 жовтня, ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

    Також нагадаємо, що Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже майже 47 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 33 813 192 особи, а кількість померлих зросла до 1 206 825 людей.

    Теги: штраф Ryanair літо
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