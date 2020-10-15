Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період



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Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом

Авіакомпанія зменшує кількість рейсів через падіння бронювань

Ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 60% з листопада до березня кількість рейсів порівняно з аналогічним періодом минулого року через зниження кількості бронювань. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом.

«Нам дуже шкода через скорочення зимового розкладу, яке стало неминучим через неефективне управління авіаперевезеннями в ЄС», – наголосив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

Зазначається, що авіакомпанія сподівається підтримувати завантаженість рейсів на рівні близько 70%.

Авіакомпанія очікує, що поточного фінансового року перевезе 38 млн пасажирів порівняно з липневим прогнозом на рівні 60 млн.

«Авіаперевізники зазвичай можуть прогнозувати довгостроковий попит і заздалегідь складати розклад, проте цього року представники галузі змушені регулярно змінювати плани в умовах карантинних заходів, які позначаються на бронюваннях», – пише Financial Times.

Бюджетний авіаперевізник easyJet у жовтні-грудні виконуватиме лише 25% рейсів порівняно з аналогічним періодом 2019 р., тоді як угорська Wizz Air скоротила зимовий розклад на 50%.

British Airways, що залежить від далеких перельотів і бізнес-поїздок, у вересні виконала лише 25-30% рейсів від звичайного рівня.