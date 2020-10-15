  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період

    • Розсилка
    Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом - Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період
    Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом

    Авіакомпанія зменшує кількість рейсів через падіння бронювань

    Ірландський лоукостер Ryanair скорочує на 60% з листопада до березня кількість рейсів порівняно з аналогічним періодом минулого року через зниження кількості бронювань. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

    Ryanair пов'язує падіння бронювань, особливо на листопад-грудень, з обмеженнями на поїздки, впровадженими владою країн ЄС і британським урядом.

    «Нам дуже шкода через скорочення зимового розкладу, яке стало неминучим через неефективне управління авіаперевезеннями в ЄС», – наголосив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

    Зазначається, що авіакомпанія сподівається підтримувати завантаженість рейсів на рівні близько 70%.

    Авіакомпанія очікує, що поточного фінансового року перевезе 38 млн пасажирів порівняно з липневим прогнозом на рівні 60 млн.

    «Авіаперевізники зазвичай можуть прогнозувати довгостроковий попит і заздалегідь складати розклад, проте цього року представники галузі змушені регулярно змінювати плани в умовах карантинних заходів, які позначаються на бронюваннях», – пише Financial Times.

    Бюджетний авіаперевізник easyJet у жовтні-грудні виконуватиме лише 25% рейсів порівняно з аналогічним періодом 2019 р., тоді як угорська Wizz Air скоротила зимовий розклад на 50%.

    British Airways, що залежить від далеких перельотів і бізнес-поїздок, у вересні виконала лише 25-30% рейсів від звичайного рівня.

    ЄС Wizz Air авіаперевезення Ryanair
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies