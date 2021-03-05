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    Думки вголос

    Санкції США продовжують відлякувати інвесторів від участі в добудові «Північного потоку-2»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Санкції США продовжують відлякувати інвесторів від участі в добудові «Північного потоку-2»

    Американці все-таки зіграли на найвищому рівні підступності

    Мовою оригіналу

    Чем дальше, тем логичнее называть российский мена-проект «Северный поток-2» именно «Півничним». Очень созвучно со словом «ніч». Очень и очень темная. Как полоса, которая преследует этот газопровод в последнее время.

    Американские санкции продолжают отпугивать желающих поучаствовать в достройке, да и те, кто уже вложился в проект, уходят. Похоже, что вся нагрузка по завершению проекта ложится на и без того похудевший российский бюджет. С сомнительной перспективой. Американцы все-таки сыграли на высшем уровне коварства. Заставили Кремль максимально потратиться и блокируют газопровод уже на финише. Когда деньги уже потрачены.

    Свежая новость. Компания Uniper решила прекратить финансирование строительства газопровода «Северный поток-2». Что характерно, компания немецкая. Именно Германия на фоне протестов Украины, ряда стран Восточной Европы и США выступает главным защитником проекта. Потому что Германия и Австрия главные выгодополучатели от этой затеи. И даже немецкий бизнес уходит. Теряя вложенное.

    Это называется зафиксировать убытки. Потому что если не «спрыгнуть с поезда» прямо сейчас, дальше потеряешь еще больше. Для понимания ситуации – строительство «Северного потока-2» финансировали пять европейских компаний. Это Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Последняя заявила про свой выход из проекта. Ранее такое же решение приняли Wintershall Dea, OMV и Royal Dutch Shell. Пять минус четыре равно один. Ждем последней новости?

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія США Німеччина санкції Північний потік-2
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