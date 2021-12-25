Шахтарі додатково отримають 92 млн грн на зарплати

Міністерство енергетики перерозподілило видатки

У п’ятницю, 24 грудня, гірники державних шахт отримали 92 млн грн на виплату заробітної плати. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки України.

«Ці додаткові кошти вдалося акумулювати шляхом економії бюджету самого Міністерства енергетики та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм. Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня шахтарі держпідприємства «Мирноградвугілля» на Донеччині залишилися в шахті, вимагаючи погашення боргів із зарплати.

21 грудня 15 гірників піднялися на поверхню, але продовжують протест, вимагаючи погашення боргів із зарплати.

Раніше нардепи Волинець й Арахамія посварилися у Раді через зарплати шахтарів.

Як відомо, під будівлею Верховної Ради 16 грудня відбувся мітинг шахтарів, які вимагали погасити перед ними багатомісячний борг із заробітної плати.

Пізніше на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроєкт №5891-1 підтримали 311 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд грн. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.

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