Шахтарі, які з 17 грудня не піднімалися на поверхню, міняють форму протесту

Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати

На Донеччині 15 гірників шахти «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля» піднялися на поверхню, але продовжують протест, вимагаючи погашення боргів із зарплати. Про це 21 грудня у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«З ДП «Мирноградвугілля» повідомляють, що 15 гірників шахти «Капітальна» прийняли рішення піднятися на поверхню. Втім, за словами трудових колективів копалень, протест не зупиняється. Шахтарі визначатимуться з іншими формами протесту», – написав Волинець.

Він зазначив, що на завтра, 22 грудня, на засідання Мирноградської міської ради запрошений голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників України Олександр Абрамов.

«Він нагадає місцевим депутатам про те, що підприємство, яке є містоутворювальним, ледве дихає на ладан. Що, окрім зарплатного боргу та соціальної напруги, на підприємстві проблеми з транспортом, з трансфером працівників до підприємства, що в лазнях немає гарячої води, що гостро стоїть питання із забезпеченням гірників саморятівниками, засобами індивідуального захисту першої необхідності», – пояснив лідер профспілки.

Він також констатував, що наразі протестують також гірники на Луганщині – на шахті «Гірська» ДП «Первомайськвугілля», та відмовляються спускатися в шахту, продовжують протест на поверхні гірники шахти «Новодружеська» Лисичанськвугілля.

Як повідомляв «Главком», гірники дільниці №1 з видобутку вугілля ВП «Шахти Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» 17 грудня відмовилися підніматися на поверхню і залишалися під землею. Шахтарі вимагали погасити заборгованість із заробітної плати у повному обсязі.

До слова, минулого тижня нардепи Волинець й Арахамія посварилися у Раді через зарплати шахтарів.

Як відомо, під будівлею Верховної Ради 16 грудня відбувся мітинг шахтарів, які вимагали погасити перед ними багатомісячний борг за заробітною платою.

Пізніше на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроєкт №5891-1 підтримали 311 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд грн. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.