Керівник волинської шахти фінансував терористів – СБУ

Чоловік із 2018 року вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець «ЛНР»

Контррозвідники Служби безпеки викрили керівника однієї із шахт держпідприємства «Волиньвугілля» на фінансуванні терористичного об’єднання «ЛНР», повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників цієї шахти у минулому тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї із шахт ДП «Волиньвугілля». Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої «ЛНР»», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства чоловік налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018–2019 років він сплатив майже 100 тис. грн «податків» до бюджету терористів.

Слідчі СБУ у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу. Посадовцю держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом уже скеровано до суду, повідомили в пресслужбі.