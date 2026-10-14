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Намагався зареєструвати 148 Starlink для окупантів: у Києві затримано агента ФСБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Намагався зареєструвати 148 Starlink для окупантів: у Києві затримано агента ФСБ
Російські спецслужби завербували 18-річного колишнього студента столичного коледжу
фото: пресцентр СБУ

Протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані свої родичів та знайомих

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві 18-річного молодика і повідомили йому про підозру у державній зраді. За даними слідства, за гроші він допоміг зареєструвати для Росії 15 супутникових станцій Starlink і ще 133 готував до реєстрації. Про це 14 жовтня повідомила пресслужба СБУ, інформує «Главком».

«За наявними даними, оперативне реагування СБУ зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях», – йдеться у повідомленні.

Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували 18-річного колишнього студента столичного коледжу. До їхньої уваги він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах.

«Встановлено, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані свої родичів та знайомих. Потім агент підготував «підставні» персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для російської спецслужби», – розповіли в СБУ.

Переписка агента ФСБ з куратором
Переписка агента ФСБ з куратором
фото: СБУ
Намагався зареєструвати 148 Starlink для окупантів: у Києві затримано агента ФСБ фото 1
фото: СБУ

Повідомляється, що співробітники Служби безпеки затримали підозрюваного «на гарячому» поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію інтернет-станцій.Паралельно з цим було заблоковано попередньо оформлені Старлінки, реквізити яких фігурант месенджером передав куратору з РФ.

В СБУ додали, що під час обшуків у затриманого вилучили декілька смартфонів із доказами роботи на російські спецслужби. Молодику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу російського ГРУ, яка збирала розвіддані про українські  військові аеродроми та бойову авіацію. До мережі входили 14 людей із різних регіонів України.

До слова, у Києві суд визнав 19-річну громадянку України винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Дівчина передавала ворогу дані про енергетику, залізницю та переміщення Сил оборони. Вирок суду – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Теги: СБУ гроші інтернет навчання державна зрада зрада

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