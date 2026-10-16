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Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
фото з відкритих джерел

Керівник підрядної компанії та інженер технагляду отримали підозри у справі про понад 2,6 млн грн

Під час реконструкції будівлі Ужгородського національного університету, яку мали переобладнати під стоматологічний факультет, слідство виявило ймовірне привласнення бюджетних коштів. Підозри оголосили керівнику підрядної компанії та інженеру технічного нагляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

За версією слідства, сума збитків перевищує 2,6 млн грн. Правоохоронці вважають, що під час виконання робіт до документів вносили неправдиві відомості про їхні обсяги та використані матеріали.

Що встановило слідство

Реконструкцію проводили у 2020–2021 роках. За матеріалами справи, до актів приймання виконаних робіт вносили дані, які не відповідали фактичному стану об’єкта. У звітності зазначали більші обсяги будівельних робіт і використаних матеріалів, ніж було насправді. Деякі роботи виконали не повністю, а частину, за версією правоохоронців, не проводили взагалі.

Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки фото 1

Серед можливих порушень слідство називає облаштування перекриття між двома поверхами, яке, за даними правоохоронців, фігурувало в документах, хоча фактично його не було. Також у звітності відображали утеплення та інші роботи, виконання яких викликає сумніви.

Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки фото 2

Підозрювані, як вважають слідчі, підписували акти з неправдивими відомостями. На підставі цих документів підрядній організації перераховували бюджетні кошти. Суму завищення вартості робіт – 2 млн 671 тис. грн – визначили за результатами судових будівельно-технічної та економічної експертиз.

 

відео: Закарпатська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує підозрюваним

Дії фігурантів кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою;
  • ч. 1 ст. 366 – службове підроблення.
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки фото 3

За найтяжчим із цих обвинувачень передбачене покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і накладення арешту на майно. Досудове розслідування триває. Вину фігурантів має бути доведено в суді.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про справи щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час будівельних робіт на Закарпатті. В одному з таких проваджень підрядника та посадовця підозрювали у заволодінні коштами, виділеними на ремонт місцевих доріг.

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Теги: розслідування університет майно ремонт Ужгород слідство будівництво гроші

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