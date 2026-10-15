Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни
фото: Кабінет міністрів України

Уряд розраховує на подальшу співпрацю з парламентом, щоб Україна вчасно отримала міжнародне фінансування в повному обсязі

Верховна Рада підтримала частину важливих законодавчих ініціатив, необхідних для виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Корецький, подякувавши народним депутатам за підтримку рішень, від яких залежать фінансова стійкість та обороноздатність держави, пише «Главком».

За його словами, результати пленарного тижня дають підстави для оптимізму, однак попереду залишається значний обсяг роботи. Для своєчасного ухвалення решти необхідних законопроєктів уряд продовжує взаємодію з парламентом.

«Результати цього пленарного тижня всім нам дають підстави для оптимізму, втім попереду ще дуже багато роботи», – зазначив Корецький.

Як повідомив посадовець, міністри працюють із народними депутатами на рівні парламентських комітетів і груп, а також надають необхідну інформацію під час підготовки законопроєктів до розгляду.

Уряд розраховує на продовження конструктивної співпраці з Верховною Радою під час наступних пленарних тижнів. Це має забезпечити своєчасне ухвалення всіх необхідних рішень і надходження міжнародної фінансової допомоги Україні в повному обсязі.

Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни та виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Варто нагадати, що Європейська комісія створить спеціальну робочу групу для допомоги Україні, яку очолить прем’єр-міністр Сергій Корецький. Ініціатива має посилити підтримку України та допомогти їй продовжувати виконувати вимоги для вступу до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: Сергій Корецький Верховна Рада війна економіка МВФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Київ
Повітряні сили повідомили особливості масованої атаки РФ
Вчора, 09:28
Українські дрони прорвали російську ППО в Омську, 8 жовтня 2026 року
Паливна криза в Росії: чому цього разу все серйозніше
9 жовтня, 12:22
США запропонували провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах в кінці жовтня, а Україна підтримала це рішення
МЗС України зробило заяву стосовно можливих переговорів з РФ в жовтні
7 жовтня, 19:01
Будапешт готовий підтримати подальше просування України до Євросоюзу
Угорщина готова розблокувати вступ України до Євросоюзу, але висунула умову
5 жовтня, 17:37
Путін сказав військовим керівникам, що зараз «правил немає»
Путін наказав російським військовим завдавати ударів без обмежень – Зеленський
2 жовтня, 10:49
Олександр Кравченко повідомив, скільки ракетні тривоги коштують країні
Скільки Україні коштує година повітряної тривоги? Відповідь Мінекономіки
30 вересня, 10:36
Російська атака спричинила руйнування та пожежу у двох районах Києва
Російські дрони атакували Київ: пошкоджено АЗС та склад
23 вересня, 07:43
Втрати ворога станом на 22 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 22 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
22 вересня, 06:43
Реактивний шахед атакував Кривий Ріг
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом
15 вересня, 17:30

Економіка

Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ
Очільник Нацбанку розповів, як змінилися ризики для політично значущих осіб
Очільник Нацбанку розповів, як змінилися ризики для політично значущих осіб
Нацбанк назвав банкноти й монети, яких найбільше в обігу
Нацбанк назвав банкноти й монети, яких найбільше в обігу
Уряд виділив додаткові кошти військовим: куди спрямують гроші
Уряд виділив додаткові кошти військовим: куди спрямують гроші
Економія для українців чи «драконівський» контроль? Нардепи сперечаються щодо закону про SEPA
Економія для українців чи «драконівський» контроль? Нардепи сперечаються щодо закону про SEPA
Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна
Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua