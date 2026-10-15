Корецький повідомив про перші рішення Ради для виконання вимог МВФ

Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни

Уряд розраховує на подальшу співпрацю з парламентом, щоб Україна вчасно отримала міжнародне фінансування в повному обсязі

Верховна Рада підтримала частину важливих законодавчих ініціатив, необхідних для виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Корецький, подякувавши народним депутатам за підтримку рішень, від яких залежать фінансова стійкість та обороноздатність держави, пише «Главком».

За його словами, результати пленарного тижня дають підстави для оптимізму, однак попереду залишається значний обсяг роботи. Для своєчасного ухвалення решти необхідних законопроєктів уряд продовжує взаємодію з парламентом.

«Результати цього пленарного тижня всім нам дають підстави для оптимізму, втім попереду ще дуже багато роботи», – зазначив Корецький.

Як повідомив посадовець, міністри працюють із народними депутатами на рівні парламентських комітетів і груп, а також надають необхідну інформацію під час підготовки законопроєктів до розгляду.

Уряд розраховує на продовження конструктивної співпраці з Верховною Радою під час наступних пленарних тижнів. Це має забезпечити своєчасне ухвалення всіх необхідних рішень і надходження міжнародної фінансової допомоги Україні в повному обсязі.

Корецький наголосив, що підтримка депутатів важлива для збереження фінансової стійкості країни та виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Варто нагадати, що Європейська комісія створить спеціальну робочу групу для допомоги Україні, яку очолить прем’єр-міністр Сергій Корецький. Ініціатива має посилити підтримку України та допомогти їй продовжувати виконувати вимоги для вступу до Європейського Союзу.