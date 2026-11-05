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Зустріч представників України та РФ у Білому домі, справа «Карфаген». Головне за 5 листопада 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустріч представників України та РФ у Білому домі, справа «Карфаген». Головне за 5 листопада 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 5 листопада 2026 року

Сьогодні у Білому домі відбулася зустріч представників України та Росії. Україна вперше взяла участь в Іберо-американському саміті. Також суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Карфаген».

«Главком» зібрав головні події за 5 листопада.

Зустріч представників України та Росії у Білому домі

Лубінець передав Меланії Трамп орден княгині Ольги
Лубінець передав Меланії Трамп орден княгині Ольги
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.

Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і передала їх українській та російській делегації на зустрічі у Білому домі.

Україна вперше взяла участь в Іберо-американському саміті

Президент наголосив, що безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби є необхідними для захисту кордонів
Президент наголосив, що безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби є необхідними для захисту кордонів
фото: скриншот з відео

Україна вперше взяла участь у 30-му Іберо-американському саміті. Під час звернення до його учасників президент Володимир Зеленський закликав країни допомогти з відновленням української енергетичної інфраструктури та розширити співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Справа «Карфаген»

Суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову
Суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову
фото: glavcom.ua

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої під час операції «Карфаген». За даними слідства, угруповання налічувало щонайменше 12 осіб і займалося шахрайством, збутом наркотиків, виготовленням та продажем підроблених сигарет і іноземної валюти, а також планувало напади, викрадення людей і заподіяння тілесних ушкоджень.

Також суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Його взяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку – фігуранту плівок Національного антикорупційного бюро з псевдонімом Боксер. Суд постановив тримати його під вартою протягом 60 діб.

Інші важливі новини

  • Ердоган заявив про намір провести переговори з Путіним щодо України.
  • Суд відправив за ґрати водія псевдошвидкої після сутичок на Борщагівці.
  • Фіцо та Корецький у Львові підписали декларацію про співробітництво.

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Теги: операція «Карфаген» Володимир Зеленський США росія Реджеп Таїп Ердоган Роберт Фіцо Сергій Корецький

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