Міністр фінансів України: в бюджеті бракує $3 млрд до кінця року

Профільний міністр наголосив, що «ситуація непроста»

Через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у головному кошторисі країни бракує 3 мільярди доларів.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас він наголосив, що уряд має «план на випадок подій А, Б і В – як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті, по максимуму».

Марченко також уточнив, що називає суму в доларах, бо йдеться про «ті зовнішні запозичення, які наразі не надійшли на наші рахунки».

«Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть (локшину), не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста.

Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як $3 млрд, які були закладені у нас в бюджеті», – заявив Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.



