Мінфін скоротив дефіцит держбюджету через позицію МВФ – Марченко

Дефіцит до другого читання Верховної ради довелося коригувати, виходячи з ситуації з можливостями брати кредити

Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що дефіцит до другого читання Верховної Ради довелося коригувати, виходячи з ситуації з можливостями брати кредити.

«У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу, через те, що треба було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Ми погоджували параметри дефіциту і були змушені прийняти ситуацію, при якій довелося скорочувати дефіцит. Ті розрахунки, які були перед першим читанням, треба було скоригувати виходячи з можливостей наших позик», – сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що дефіцит сектору загального державного управління зменшили з 5,8% до 5,24%. Планується подальше зниження дефіциту бюджету.

Напередодні Мінфін передав проєкт держбюджету на затвердження уряду.