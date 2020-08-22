Підвищення зарплат в Україні. Президент України розкрив подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент запевнив, що від підвищення мінімалки «крім того, що людям буде легше, нічого не буде»

Президент запевнив, що держбюджет витримає три етапи підвищення «мінімалки»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Україна 24» прокоментував поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6500 грн.

На питання, чи витримає бюджет таке навантаження, глава держави відповів:

«Обов’язково витримає. Я вважаю, що це дуже важливо. Це не просто обіцянки. Мінімальна заробітна плата – до неї прив’язані будь-які заробітні плати в нашій країні. 5000 грн – це перше збільшення. Ми точно знаємо, що ми можемо збільшити до 6500 грн. Небезпечно це робити в короткі терміни. Це дійсно дуже небезпечно. По-перше, в бюджеті немає грошей, але це небезпечно з точки зору якихось інфляційних процесів. Але ми впевнені, уряд упевнений, Національний банк упевнений, це спільна позиція: 6000 грн ми збираємося запровадити на початку 2021 року, 5000 грн – зараз, з 1 вересня, і потім, в середині 2021 року, 6500. Ну, у всякому разі, це наші обіцянки і не тільки. Розрахунки».

Президент запевнив, що від підвищення мінімалки «крім того, що людям буде легше, нічого не буде».

«Всі лякають, що бізнес піде в тінь. Знаєте, ну так теж не можна казати – «бізнес піде і тінь, бізнес не хоче платити, бізнес не хоче платити податки...». Є бізнесмени, які розуміють, що треба платити податки. А звідки вона тоді буде з’являтися, ця соціалка? Вона ж з неба не падає. Це збільшення, це правильне живе відношення до людей. Вони не можуть. Це ж живі люди, вони не можуть почуватися, вибачте, ну зовсім жебраками. Рішення правильне, я радий, що ми до цього дійшли. Це ж комплексне рішення», – сказав Зеленський.

Також глава держави анонсував здешевлення кредитів для українців:

«До цього питання і кредитне зменшення навантаження на кредити, зменшення відсотка по кредитах, і зменшення відсотка за іпотекою. 10% іпотеки для всіх людей в Україні має бути. Це комплексне економічне рішення на підтримку українців, особливо зараз у «ковід», коли грошей немає. У такий вже, розумієте, складний час живемо».

Нагадаємо, НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Україна планує домовитись про початок переговорів з ЄС щодо оновлення Угоди про асоціацію вже у 2021 році.

Читайте також: