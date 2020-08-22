Новий проєкт Банкової. Центральний офіс одного з держорганів переїде до рідного міста Зеленського

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До Кривого Рогу перевозять центральний офіс Державної екологічної інспекції

Державна екологічна інспекція переїжджає з Києва до Кривого Рогу. Такі плани затверджені на найвищому рівні і уряд вже приступив до їх виконання.

У розпорядження «Главкома» потрапило протокольне доручення уряду за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яким цілу низку відомств зобов’язали організувати процес передислокації відомства. До роботи залучені профільне Міністерство довкілля, а також Мін’юст, Мінфін, Національне агентство з державної служби, Фонд держмайна, а також сама Держекоінспекція.

Протокольне доручення уряду

Вже вчора Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України скликало термінову нараду з приводу перенесення Держекоінспекції. На неї були запрошені представники усіх державних структур, визначених урядом. «Главкому» вдалось отримати запрошення, розіслане чиновникам за підписом заступника міністра Романа Шахматенка.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський не приховує: доручення уряду про перенесення центрального апарату Державної екологічної інспекції з Києва до Кривого Рогу дав сам президент. Як розповів «Главкому» урядовець, Кабмін виділив тиждень і вже наступної середи міністри на своєму засіданні очікують побачити зрозумілий формат переїзду.

Тепер питання тому, як все організувати у найкоротші строки, скільки це коштуватиме, чим викликана така поспішність та кому саме потрібен цей переїзд у розпал пандемії?



