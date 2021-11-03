Більшість боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей

У громадян не вистачає грошей на оплату комунальних послуг

Також українці скаржаться на непрозорий механізм формування тарифів та низьку якость комунальних послуг

Українці не повністю платять за комунальні послуги переважно через нестачу грошей. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам ставили запитання: "Яка головна причина, чому ваше домогосподарство частково або взагалі не сплачує за комунальні послуги?". Відповідь можна було обрати лише одну.

82% зупинилися на варіанті "У нас не вистачає грошей на оплату".

10,4% - на відповіді "Вважаю непрозорим механізм формування комунального тарифу", ще 3,4% наголосили на низькій якості комунальних послуг.

Варіант "Просто не вважаю за потрібне платити за це" обрали 2% опитаних.

По 1,1% українців обрали інший варіант або вагалися з відповіддю.

Дослідження проводили 20-25 жовтня по всій території України, окрім окупованого Криму та Донбасу. Методом особистого інтерв'ю з використанням планшета опитано 2028 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

Наприкінці вересня повідомлялося, що борги за комунальні послуги стрімко зростають. Кількість стягнень зросла втричі.

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