Син бізнес-партнера Тарути вважає, що нардеп пішов на угоду з російським слідством

Мкртчан-молодший заявив, що «в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь»

Нардеп Сергій Тарута міг піти на угоду зі слідством в Росії, підтримавши звинувачення свого бізнес-партнера по «Індустріальному Союзу Донбасу» Олега Мкртчана і давши на нього свідчення слідчим органам РФ під час війни, вважає Едуард Мкртчан, син співвласника «ІСД».

Можливо, саме ця угода з окупантами дозволила українському парламентарію відчувати себе спокійно в країні-агресора. Як відомо, Олег Мкртчан і Сергій Тарута були співвласниками корпорації. Але Мкртчан потрапив в розробку Следкома РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення під час продажу ІСД російському ЗЕБу. А ось Тарута не тільки уникнув такої уваги, але і, будучи держслужбовцем України, давав в РФ показання російським слідчим.

«У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні обвинувачення і звинуватив мого батька у всіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера – мого батька», – заявив Едуард Мкртчан в інтерв'ю «РБК-Україна».

Мкртчан-молодший також нагадав, що «в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь. Насправді він давав свідчення в Смоленській області Російської Федерації, в ресторані «Тиха гавань». Суддя виявив брехню і назвав його незадовільним свідком. Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, в 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України і дав свідчення в Російській Федерації. Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон».

«Тарута всім ЗМІ заявляє, що не знав, що в'їхав на територію РФ. Так я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном «Тиха гавань» в Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонний пункт, який вже в 2017 році було встановлено, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори?», – задає риторичне питання Едуард Мкртчан.

Нагадаємо, у серпні 2019 року колишнього бізнес-партнера Тарути Олега Мкртчана посадили в Росії на дев'ять років.