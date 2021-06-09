  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Син бізнес-партнера Тарути вважає, що нардеп пішов на угоду з російським слідством

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олега Мкртчана &ndash; син співвласника &laquo;ІСД&raquo;&nbsp;Едуарда Мкртчана - Син бізнес-партнера Тарути вважає, що нардеп пішов на угоду з російським слідством
    Олега Мкртчана – син співвласника «ІСД» Едуарда Мкртчана

    Мкртчан-молодший заявив, що «в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь»

    Нардеп Сергій Тарута міг піти на угоду зі слідством в Росії, підтримавши звинувачення свого бізнес-партнера по «Індустріальному Союзу Донбасу» Олега Мкртчана і давши на нього свідчення слідчим органам РФ під час війни, вважає Едуард Мкртчан, син співвласника «ІСД».

    Можливо, саме ця угода з окупантами дозволила українському парламентарію відчувати себе спокійно в країні-агресора. Як відомо, Олег Мкртчан і Сергій Тарута були співвласниками корпорації. Але Мкртчан потрапив в розробку Следкома РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення під час продажу ІСД російському ЗЕБу. А ось Тарута не тільки уникнув такої уваги, але і, будучи держслужбовцем України, давав в РФ показання російським слідчим.

    «У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні обвинувачення і звинуватив мого батька у всіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера – мого батька», – заявив Едуард Мкртчан в інтерв'ю «РБК-Україна».

    Мкртчан-молодший також нагадав, що «в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь. Насправді він давав свідчення в Смоленській області Російської Федерації, в ресторані «Тиха гавань». Суддя виявив брехню і назвав його незадовільним свідком. Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, в 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України і дав свідчення в Російській Федерації. Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон».

    «Тарута всім ЗМІ заявляє, що не знав, що в'їхав на територію РФ. Так я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном «Тиха гавань» в Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонний пункт, який вже в 2017 році було встановлено, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори?», – задає риторичне питання Едуард Мкртчан.

    Нагадаємо, у серпні 2019 року колишнього бізнес-партнера Тарути Олега Мкртчана посадили в Росії на дев'ять років.

    Теги: Білорусь Росія суд Сергій Тарута
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Син бізнес-партнера Тарути вважає, що нардеп пішов на угоду з російським слідством