Байден і Путін зустрінуться на старовинній віллі біля Женевського озера

Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття

Швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж

Зустріч президента США Джозефа Байдена з російським президентом Володимиром Путіним має відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт заплановано на 16 червня. Про це пише Reuters.

Видання пише, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

Reuters підкреслює, що Швейцарія з традиційно нейтральним статусом не приєдналася до західних санкцій проти Росії за окупацію Криму і Донбасу в 2014 році і наполегливо лобіювала проведення у себе першого за останні десятиліття саміту найбільших держав.

Напередодні стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

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