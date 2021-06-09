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    Байден і Путін зустрінуться на старовинній віллі біля Женевського озера

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    Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття - Байден і Путін зустрінуться на старовинній віллі біля Женевського озера
    Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття

    Швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж

    Зустріч президента США Джозефа Байдена з російським президентом Володимиром Путіним має відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт заплановано на 16 червня. Про це пише Reuters.

    Видання пише, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція і армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

    Reuters підкреслює, що Швейцарія з традиційно нейтральним статусом не приєдналася до західних санкцій проти Росії за окупацію Криму і Донбасу в 2014 році і наполегливо лобіювала проведення у себе першого за останні десятиліття саміту найбільших держав.

    Напередодні стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Швейцарія саміт Путін Україна президент
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    Байден і Путін зустрінуться на старовинній віллі біля Женевського озера