Коли можна не платити за комунальні послуги? Рада готує новий закон

Для того, аби не сплачувати комуналку, мешканець має повідомити експлуатаційну структуру про своє непроживання у квартирі чи будинку у письмовій формі

У Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників. Про це йдеться у проекті закону №9328 «Про житлово-комунальні послуги».

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«З метою запобігання неправомірному нарахуванню плати за житлово-комунальні послуги у разі фактичного не проживання зареєстрованої особи та некористування комунальними послугами (за відсутності приладів обліку), пропонується встановити відповідний механізм припинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги», – йдеться у пояснювальній записці.

Для того, аби не платити, мешканець повідомляє експлуатаційну структуру про своє непроживання письмово (заявою). Факт непроживання зареєстрованої особи також може встановлюватися судом щодо спору між споживачем і виконавцем комунального забезпечення.

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Нагадаємо, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку.

Так, 100% знижку на оплату комунальних послуг гарантовано отримують пенсіонери, які працювали, зокрема, педагогічними чи медичними працівниками, фармацевтами, бібліотекарями, працівниками із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.

Однак ця знижка надається лише в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень. Якщо ж ваша пенсія перевищила 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналки ви не будете. При цьому можна звернутися до Пенсійного фонду щодо призначення житлової субсидії.