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Коли можна не платити за комунальні послуги? Рада готує новий закон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли можна не платити за комунальні послуги? Рада готує новий закон
Деякі громадяни України матимуть шанс не платити за комунальні послуги
фото з відкритих джерел

Для того, аби не сплачувати комуналку, мешканець має повідомити експлуатаційну структуру про своє непроживання у квартирі чи будинку у письмовій формі

У Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників. Про це йдеться у проекті закону №9328 «Про житлово-комунальні послуги».

«З метою запобігання неправомірному нарахуванню плати за житлово-комунальні послуги у разі фактичного не проживання зареєстрованої особи та некористування комунальними послугами (за відсутності приладів обліку), пропонується встановити відповідний механізм припинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги», – йдеться у пояснювальній записці.

Для того, аби не платити, мешканець повідомляє експлуатаційну структуру про своє непроживання письмово (заявою). Факт непроживання зареєстрованої особи також може встановлюватися судом щодо спору між споживачем і виконавцем комунального забезпечення.

Нагадаємо, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку. 

Так, 100% знижку на оплату комунальних послуг гарантовано отримують пенсіонери, які працювали, зокрема, педагогічними чи медичними працівниками, фармацевтами, бібліотекарями, працівниками із захисту рослин у сільській місцевості та селищах міського типу.

Однак ця знижка надається лише в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за шість місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень. Якщо ж ваша пенсія перевищила 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналки ви не будете. При цьому можна звернутися до Пенсійного фонду щодо призначення житлової субсидії.

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Теги: пенсіонери тарифи комуналка закон пенсія пільги

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