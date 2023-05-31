Підвищення тарифів на електроенергію: чи передбачається другий етап

Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня

Субсидія на оплату електроенергії збережеться

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів наразі не передбачено. Про це повідомив під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

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«Зараз другий етап не передбачається. Ба більше, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год», – сказав Галущенко.

Міністр також наголосив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться, і, планується, що її буде збільшено. Також збережеться і нічний тариф. що становить 50% загального тарифу.

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Галущенко зазначив, що загалом положення про покладення спецобов'язків щодо забезпечення доступної електроенергії для населення не змінилося, компенсувати різницю в тарифі для населення, який він назвав усе одно пільговим, і ринковою ціною ресурсу (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год), будуть, як і раніше, НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго» за чинним механізмом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня.

Зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.