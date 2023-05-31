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Підвищення тарифів на електроенергію: чи передбачається другий етап

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підвищення тарифів на електроенергію: чи передбачається другий етап
Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня
фото ілюстративне

Субсидія на оплату електроенергії збережеться

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів наразі не передбачено. Про це повідомив під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

«Зараз другий етап не передбачається. Ба більше, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год», – сказав Галущенко.

Міністр також наголосив, що субсидія на оплату електроенергії збережеться, і, планується, що її буде збільшено. Також збережеться і нічний тариф. що становить 50% загального тарифу.

Галущенко зазначив, що загалом положення про покладення спецобов'язків щодо забезпечення доступної електроенергії для населення не змінилося, компенсувати різницю в тарифі для населення, який він назвав усе одно пільговим, і ринковою ціною ресурсу (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год), будуть, як і раніше, НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго» за чинним механізмом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. 

Зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

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Теги: електроенергія населення Герман Галущенко

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