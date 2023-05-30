Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини

Наразі поки рано говорити про точні причини, які спричинили знеструмлення

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян не виключає, що відключення світла, які відбулався сьогодні по всій країні, – це фактор якогось зовнішнього втручання. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Зважаючи на всю ситуацію, яка відбувається, постійні намагання ворога пошкодити всю енергетичну систему України, цілком не виключаємо і стороннього впливу. Як наприклад, кібератаки чи диверсії. Але, наразі гадати про це не будемо, почекаємо результатів розслідування, про які ми обов’язково повідомимо громадськість», – акцентував він.

Проте Слободян зазначив, що наразі поки рано говорити про якісь конкретні причини, які спричинили знеструмлення.

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«Те, що бачимо на цей момент, те, що можна локалізувати, так би мовити, то ніякого дефіциту потужності на момент цих відключень не було і з генеруючими компаніями, по наявній на даний момент інформації, все гаразд. В операторах системи розподілу – обленерго, там працювала автоматика частотного розвантаження, але це вже як наслідок тих подій, які стались», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.