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Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини
Близько 13:00 в енергосистемі України аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній
фото ілюстративне

Наразі поки рано говорити про точні причини, які спричинили знеструмлення

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян не виключає, що відключення світла, які відбулався сьогодні по всій країні, – це фактор якогось зовнішнього втручання. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Зважаючи на всю ситуацію, яка відбувається, постійні намагання ворога пошкодити всю енергетичну систему України, цілком не виключаємо і стороннього впливу. Як наприклад, кібератаки чи диверсії. Але, наразі гадати про це не будемо, почекаємо результатів розслідування, про які ми обов’язково повідомимо громадськість», – акцентував він.

Проте Слободян зазначив, що наразі поки рано говорити про якісь конкретні причини, які спричинили знеструмлення.

«Те, що бачимо на цей момент, те, що можна локалізувати, так би мовити, то ніякого дефіциту потужності на момент цих відключень не було і з генеруючими компаніями, по наявній на даний момент інформації, все гаразд. В операторах системи розподілу – обленерго, там працювала автоматика частотного розвантаження, але це вже як наслідок тих подій, які стались», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.

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Теги: електроенергія Укренерго кібератака

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