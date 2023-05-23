Перегляд тарифу на розподіл електроенергії – питання енергетичної безпеки країни – нардеп

23 травня НКРЕКП прийняв рішення про перегляд тарифу на розподіл на електроенергії

В рамках засідання НКРЕКП нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що підвищення тарифу на розподіл електроенергії для обленерго важливе для енергетичної безпеки та підготовки ОСР до зими.

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23 травня НКРЕКП прийняв рішення про перегляд тарифу на розподіл на електроенергії.

«Для тарифної організації, ліцензіата, тариф – це єдине джерело надходжень. ОСР наразі опинилися в дуже складній ситуації. Тому питання перегляду тарифу – це питання не просто гасел, а питання енергетичної безпеки та підготовки до зими», – наголосив Олексій Кучеренко.

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Кучеренко також підкреслив, що необхідно буде вирішити також питання тарифу підсанкційних енергокомпаній: «Недофінансування в тих українських областях ОСРів відповідно буде ставити під загрозу питання стабільного енергопостачання. Це питання треба кардинально вирішувати, бо мова йде про українців, яким не пощастило проживати на території цих ОСР».

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.