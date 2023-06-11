Скасування прайс-кепів допоможе відновити енергосистему в умовах дефіциту коштів – Український інститут майбутнього

Український інститут майбутнього: Поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи

Зняття цінових обмежень на ринку електроенергії дасть можливість акумулювати кошти для відновлення постраждалої від ракетних обстрілів енергосистеми, вважає аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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«Зняття обмежень на ринку збільшуватиме можливості компаній по відновленню. Рішення, що сприяли б акумуляції фінансового ресурсу для прискорення відновлення, звичайно, позитивні», – сказав він.

Експерт звернув увагу, що в Україну заходить фінансова допомога від західних міжнародних партнерів, але цього однаково недостатньо для відновлення енергосистеми, адже українські компанії відчувають значний дефіцит коштів.

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Прокіп зауважив, що підняття тарифів для населення, навіть попри обіцянки влади утриматися від цього кроку до завершення війни, є показником того, наскільки важка фінансова ситуація в секторі.

Ще один важливий момент, на якому акцентував увагу експерт Українського інституту майбутнього, неможливість імпортувати з європейських країн електроенергію за поточних прайс-кепів.

«Якщо навіть доведеться здійснювати імпорт електроенергії – важливо є синхронізувати прайс-кепи з європейськими, адже це зніме обмеження на експорт та імпорт», – сказав Прокіп.

Разом з тим він нагадав, що підвищення цін є частиною зобов’язань України по європейській інтеграції.

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Нагадаємо, громадська організації «Перша енергетична рада» (ПЕР) заявила, що поточні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) є збитковими для більшості вітчизняних виробників електроенергії і унеможливлюють здійснення імпорту в достатніх обсягах.