НКРЕКП видала першу ліцензію зі зберігання енергії

Ущаповський: «Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії»

Функціонування систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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«Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи», – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За словами очільника Нацкомісії, функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів.

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Нагадаємо, українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) наголошує, що встановлення нижнього цінового обмеження на рівні 10 грн/МВт·год призведе до збільшення боргів перед виробниками електроенергії, а особливо перед «зеленою» генерацією.

Асоціація зазначає, що встановлення пропонованої мінімальної граничної ціни на РДН підірве і до цього нестабільний фінансовий стан «Гарантованого покупця», який розраховується з «зеленою» генерацією в середньому на 50% (а в деякі місяці – на 30%).

До слова, гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.