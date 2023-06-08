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НКРЕКП видала першу ліцензію зі зберігання енергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НКРЕКП видала першу ліцензію зі зберігання енергії
Ущаповський: «Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії»
фото з відкритих джерел

Функціонування систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи», – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За словами очільника Нацкомісії, функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів.

Нагадаємо, українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) наголошує, що встановлення нижнього цінового обмеження на рівні 10 грн/МВт·год призведе до збільшення боргів перед виробниками електроенергії, а особливо перед «зеленою» генерацією.

Асоціація зазначає, що встановлення пропонованої мінімальної граничної ціни на РДН підірве і до цього нестабільний фінансовий стан «Гарантованого покупця», який розраховується з «зеленою» генерацією в середньому на 50% (а в деякі місяці – на 30%).

До слова, гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення.

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Теги: НКРЕКП електроенергія ліцензія

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