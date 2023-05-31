Підвищення тарифів на електроенергію: наскільки зростуть суми в платіжках

Очікується, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб'єктів відбуватимуться так само системно, як і минулої зими, тому Україна повинна задіяти всі можливі ресурси для їх відновлення та захисту

Після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня суми платіжок українців зростуть приблизно на 250 гривень. Цей крок необхідний для відновлення енергосистеми. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Міненерго в Telegram.

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За словами посадовця, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запропонувала міністерству у два етапи підняти тарифи для споживачів до ринкового рівня. Першим етапом пропонувалося підняти тариф до 2,88 грн/кВт-год.

«Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», – пояснив Галущенко.

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Підняття тарифу збільшить середню суму в платіжці за електроенергію для однієї родини орієнтовно до 250 гривень.

«Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб'єктів відбуватимуться так само системно, як це було минулої зими. Тому повинні задіяти всі можливі ресурси для відновлення об'єктів та їх захисту», – підкреслив очільник Міненерго.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня.

Нагадаємо, що зараз тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.