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    За рік економіка ЄС скоротилася на понад 6%

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    Вхід до будівлі Єврокомісії в Брюсселі - За рік економіка ЄС скоротилася на понад 6%
    Вхід до будівлі Єврокомісії в Брюсселі
    Фото з відкритих джерел

    Пандемія коронавірусу вплинула на економіки країн ЄС

    У 2020 році валовий внутрішній продукт впав на 6,8% у єврозоні та на 6,4% в усіх країнах Євросоюзу.

    Про це йдеться в лютневому звіті, опублікованому Євростатом.

    У четвертому кварталі 2020 року сезонно скоригований ВВП зменшився на 0,7% в єврозоні та на 0,5% в ЄС.

    І хоча у третьому кварталі економіка ЄС зросла на 12,4%, а в єврозоні на 11,5%, то в наступному ситуація погіршилась через повторне ускладнення ситуації з пандемією.

    Найбільше зростання в останньому кварталі 2020 року показали Литва (+1,2%) та Латвія (+1,1%), Швеція (+0,5%), Іспанія та Португалія (+0,4%). Економіка Німеччини зросла всього на 0,1%.

    Водночас найбільше падіння показали Австрія (-4,3%), Італія (-2%) та Франція (-1,3%).

    У третьому кварталі 2020 року ВВП зріс на 12,5% у єврозоні та на 11,5% в усіх країнах Євросоюзу після рекордного падіння в II кварталі.

    Зазначимо, що у другому кварталі 2020 року ВВП впав на рекордні 14,7% у єврозоні та на 13,9% в усіх країнах Євросоюзу.

    Також нагадаємо, що цього року почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України та ЄС1 січня 2021 року минуло 5 років з моменту тимчасової дії Угоди. І, можна сказати, з’явилися формальні підстави для перегляду цього документу. Перегляд Угоди про асоціацію не означає жодних змін у сфері безвізового режиму, оскільки цей режим був введений абсолютно іншим документом.

    Теги: ЄС економіка ВВП
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