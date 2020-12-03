Спиртзавод на Тернопільщині «пішов з молотка» за 80 млн грн
Стартова ціна Залозецького спиртзаводу зросла з 32 млн грн до 80 млн грн
На прозорих торгах конкурували між собою шість учасників
Одинадцятий об'єкт держпідприємства «Укрспирт» – Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту – продано за 80 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.
Аукціон із продажу Залозецького МПД відбувся 2 грудня, на прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 рази - з 32 млн грн до 80 млн грн.
«Це вже одинадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, які відбуваються в рамках демонополізації ринку виробництва спирту», – заявили у пресслужбі відомства.
Після підписання протоколу про результати аукціону переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься завершеним.
Новий власник отримає, зокрема, головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.
Зазначимо, Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.
Того ж дня був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.
Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».