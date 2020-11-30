Фонд держмайна продав дев'ятий спиртзавод за 21 млн грн

У підсумку об'єкт купили за 21 млн грн

На повторному аукціоні стартова ціна Лужанського спиртзаводу була знижена до 8,6 млн грн

Фонд держмайна на повторному приватизаційному аукціоні продав Лужанський спиртзавод у Чернівецькій області. Про це повідомляє пресслужба ФДМ у понеділок, 30 листопада.

На повторному аукціоні стартова ціна заводу була знижена з 17 млн грн до 8,6 млн грн. На завод претендувало три покупці. Переможцем аукціону стала компанія Агро Бізнес Віп, яка купила об'єкт за 21 млн грн. Це найнижча ціна з усіх проданих дев'яти заводів державної корпорації Укрспирт.

За даними держреєстру юросіб і ФОПів, кінцевим бенефіціарним власником Агро Бізнес Віп вказані Марина Марчук і компанія Quality M & D, зареєстрована у США. Її власником зазначений Дмитро Дружинський.

Зазначимо, що комплекс Лужанського спиртзаводу включає 920 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості й устаткування.

Нагадаємо, що фонд держмайна продав шостий спиртзавод за рекордну суму.

Напередодні Фонд держмайна продав п’ятий спиртзавод за 20 мільйонів.

Раніше цього тижня Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 млн грн четвертий об'єкт ДП «Укрспирт» – Лопатинський спиртзавод.

Також Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень Артемівський спиртзавод.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».