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    Економіка та фінанси

    Ціна зросла з 31 до 55 млн: Фонд держмайна продав черговий спиртзавод

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    <p>Хоростківський спиртзавод, який 30 листопада &laquo;пішов з молотка&raquo;, розташований в Тернопільській області</p> - Ціна зросла з 31 до 55 млн: Фонд держмайна продав черговий спиртзавод

    Хоростківський спиртзавод, який 30 листопада «пішов з молотка», розташований в Тернопільській області

    Загалом Фонд держмайна вже продав 10 спиртзаводів за 543 млн грн

    Фонд держмайна на аукціоні 30 листопада продав Хоростівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 55 млн і 1 гривню.

    За даними Фонду, під час аукціону на конкурентних торгах змагалися чотири учасники.

    Ціна Хоростівського місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 31,37 млн грн зросла до 55 млн грн.

    Хоростківський спиртзавод розташований в Тернопільській області та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

    Майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі в новому ринку виробництва спирту.

    Загалом Фонд держмайна вже продав 10 спиртзаводів за 543 млн грн. У понеділок також був приватизований Лужанський спиртзавод за 21 млн грн.

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    Теги: Укрспирт завод Тернопільщина аукціон
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