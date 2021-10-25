Списання вагонів за віком – переслідування чиїхось інтересів, яке викличе колапс, – експерт

Ляпіна вважає, що Укрзалізниця явно не хоче займатися списанням вагонів, адже знає попит на ринку

«Рішення про списання вагонів матиме дуже серйозні наслідки для всієї транспортної галузі, – Ляпіна

Рішення Міністерства інфраструктури списувати вантажні вагони не за технічним станом, а за віком – незрозуміле з економічної точки зору, адже може викликати в Україні транспортний колапс. Тому існує вірогідність, що це рішення виникло через переслідування чиїхось інтересів, а не через господарську доцільність. Таку думку висловила ексголова регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

Вона звернула увагу на той факт, що Мінінфраструктури взагалі не мало б приймати подібні рішення, адже це суто господарське рішення, яке має приймати Укрзалізниця. Проте Укрзалізниця явно не хоче займатися списанням цих вагонів, адже знає попит на ринку.

«У даному випадку рішення міністерства незрозуміле. Воно явно за межами їх повноважень. Тож, власне кажучи, приймаючи це рішення, вони переслідують якісь незрозумілі інтереси. Щось їм треба», – переконана Ляпіна.

Вона також наголосила, що рішення про списання вагонів матиме дуже серйозні наслідки для всієї транспортної галузі, в тому числі – дефіцит рухомого складу та зростання цін.

«Вагонна складова у нас лібералізована, але це такий специфічний ринок, який не заповнюється відразу. Якщо залізниця спише свої вагони, то виникне дефіцит, який не заповниться приватною пропозицією. А до чого це може призвести? Безумовно, в першу чергу, – до серйозного зростання вартості перевезень через зростання вартості вагонної складової. І навіть до неможливості за будь-які гроші отримати цю послугу», – пояснила експерт.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури в черговий раз оприлюднило проєкт наказу про списання вагонів за віком. Це вже не перша спроба відомства адміністративно вплинути на ринок вагонів: попередні були розкритиковані міжнародними та українськими бізнес-асоціаціями, оскільки не містили економічного обгрунтування та інформації про вплив на економіку країни.

Раніше видання Главком з’ясувало, що в результаті цієї ініціативи зароблять три вагонобудівні заводи – вони належать олігарху Ігорю Коломойскому, Володимиру Приходьку та Сергію Тігіпку. За попередніми даними, сума контракту для них становитиме понад 125 млрд грн.