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Суд передав АРМА активи двох підприємств, які належали росіянам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд передав АРМА активи двох підприємств, які належали росіянам
Підприємці створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність
СБУ

Передані права на частки у понад 90% статутних капіталів підприємств загальною вартістю майже 70 млн грн

Суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківщини. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Передані права на частки у понад 90% статутних капіталів цих підприємств загальною вартістю майже 70 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактичними власниками цих підприємств є громадяни Росії. Цей факт підприємці намагалися приховати аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність.

Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків на мільйони гривень. Триває досудове розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в Івано-Франківській області арештовано активи російських компаній. За матеріалами Служби безпеки, арештовані підприємства спеціалізувались на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості. Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.

Раніше повідомлялося, що за клопотанням прокурора Київської міської прокуратури в управління АРМА передано понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з Білорусі напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

 

Теги: АРМА ДБР росія війна Україна

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