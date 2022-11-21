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АРМА не знає, скільки коштів отримав бюджет від управління російськими активами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
АРМА не знає, скільки коштів отримав бюджет від управління російськими активами
Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів
фото з відкритих джерел

АРМА не публікує повну інформацію про власні результати в управлінні арештованими активами

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів не володіють інформацією про те, скільки коштів надійшло до державного бюджету від управління арештованими російськими активами на території України. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь АРМА на запит про суму коштів, отриману від управління арештованими російськими активами від 24 лютого.

«Резолютивна частина ухвали не завжди містить інформацію про власників активів», – пояснюють в Агентстві і додають, що «АРМА позбавлено можливості визначати кінцевих бенефіціарних власників активів». 

В АРМА повідомили, що загалом від управління всіма арештованими активами, включно з тими, які мають російських власників, до бюджету було направлено понад 21,4 млн грн. Близько, 2,7 млн грн на місяць. 

(для перегляду – натисніть на документ)

Натомість у Trap Aggressor зазначають, що коли суди арештовують активи, пов’язані із російськими власниками, то й АРМА, й органи правопорядку наголошують у власних прес-релізах саме на національному походженні власників. 

Так у кінці серпня Офіс генерального прокурора України на власному телеграм-каналі повідомив, що прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн, які належить громадянину РФ. 

У жовтні АРМА самостійно повідомляло, що передало російські кораблі вартістю пів мільярда гривень українському підприємству..

У Trap Aggressor наголошують, що наразі неможливо оцінити, чи багато це, чи мало отриманих від управління активів 2,7 млн грн на місяць, адже АРМА фактично не публікує повну інформацію про власні результати в управлінні арештованими активами, включно з російськими. 

Раніше повідомлялося, що АРМА не організувала управління компанією «Мотор Січ» після її арешту.

Теги: АРМА війна росія арешт бюджет

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