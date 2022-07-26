В Україні працює понад 12 тис. терміналів Starlink

Українці зможуть поставити Starlink у себе вдома

Термінали допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

«Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX», – зазначив він.

Starlink – проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні. Представництво Starlink з'явилося в Україні в кінці квітня. Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн».

Раніше повідомлялося, що звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink.

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.