США запровадили санкції проти трьох російських компаній

Обмеження забороняють укладення контрактів, допомогу із боку держструктур, продаж зброї та видачу ліцензій на придбання товарів

Сполучені Шати Америки запровадили санкції проти трьох компаній з Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР та Сирії технологій щодо зброї масового знищення. Про це повідомляє» Голос Америки».

Під санкції потрапили: науково-виробниче підприємство «Пульсар», компанії Charter Green Light Moscow та Asia-Invest LLC й будь-які їх дочірні структури.

Обмеження забороняють укладення контрактів, допомогу із боку держструктур, продаж зброї та видачу ліцензій на придбання товарів.

Санкції діятимуть два роки.

До слова, киянка вдруге помилково потрапила до санкційного списку РНБО як «терористка».

Нагадаємо, напередодні США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі.

Також ЄС підтримав нові санкції проти Білорусі.

До цього Британія ввела нові санкції проти білоруського режиму.